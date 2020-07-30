30.07.2020, 17:47
Не лучше, чем в Эстонии: финская клубника может остаться на полях — сборщиков не хватает
Нехватка сборщиков и сильные дожди губят урожай клубники, пишет yle.fi.
Нехватка сборщиков и сильные дожди губят урожай клубники, пишет yle.fi.
В связи с обильными дождями, урожай клубники рискует заплесневеть на полях.
Кроме погодных условий на сложившуюся ситуацию также влияет нехватка сборщиков.
Обычно сборщики приезжали из России и Украины. В этом году, из-за ситуации с коронавирусом, россияне приехать не смогли, а из украинских сборщиков приехала лишь малая часть.
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