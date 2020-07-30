Не лучше, чем в Эстонии: финская клубника может остаться на полях — сборщиков не хватает

В связи с обильными дождями, урожай клубники рискует заплесневеть на полях.

Кроме погодных условий на сложившуюся ситуацию также влияет нехватка сборщиков.

Обычно сборщики приезжали из России и Украины. В этом году, из-за ситуации с коронавирусом, россияне приехать не смогли, а из украинских сборщиков приехала лишь малая часть.