Не 80%, а 64%: ЦИК Беларуси опубликовал результаты выборов

На сайте Центральной комиссии опубликовали разбивку итогов голосования по всем регионам республики.

Из таблицы следует, что в Минске Лукашенко поддержали 64,49% пришедших на участки граждан, в Могилевской области — 88,06%, в Минской — 79,23%, в Гродненской — 78,72%, в Гомельской — 85,38%, в Витебской — 83,64%, в Брестской — 81,78%.

За Тихановскую в Минске высказались 14,92% избирателей, в Могилевской области — 4,73%, в Минской — 11,81%, в Гродненской — 13,81%, в Гомельской — 5,98%, в Витебской — 9,18%, в Брестской — 10,33%.

Изначально сообщалось, что Лукашенко получил 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%.