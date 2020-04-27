Названы страны с самыми большими военными расходами. Россия вернулась в пятерку лидеров

В 2019 году страны мира продолжили увеличивать расходы на военные нужды, потратив в сумме почти два триллиона долларов США (1,92 трлн). Такие подсчеты представили в понедельник, 27 апреля, в своем ежегодном докладе эксперты независимого Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который считается одним из самых авторитетных источников информации о международных расходах на военные нужды.

Рост мировых военных расходов по сравнению с 2018 годом составил 3,6%, по сравнению с 2010-м - 7,2%. Комментируя итоговые цифры доклада, один из его авторов Нан Тянь заявил, что речь идет о "самом высоком показателе, начиная с глобального экономического кризиса 2008 года и, вероятно, рекордных расходах на оборону". Львиная доля всех ассигнований - 1,553 триллиона - пришлась на 15 стран-лидеров рейтинга по военным расходам.

Рейтинг SIPRI: как за 10 лет изменилось положение лидеров

Самый значительный рост за последние десять лет показал военный бюджет Китая (прирост за это время составил 85%). За минувший год расходы КНР на оборону выросли на 5,1 процента, составив в пересчете 261 миллиард американских долларов.

Траты КНР на военные нужды растут в течение четверти века непрерывно и на сегодняшний день составляют 14 процентов от общемировых оборонных ассигнований, подсчитали эксперты SIPRI. Китай потратил больше, чем все западноевропейские страны вместе взятые (251 миллиард долларов). Ранее эксперты SIPRI подсчитали, что Китай стал не только вторым по военным расходам, но и вторым после США экспортером вооружений, обойдя Россию.

В отличие от КНР, бюджет Пентагона за последние 10 лет сократился на 15 процентов, несмотря на тренд на его увеличение, установившийся при президенте Дональде Трампе. Однако Соединенные Штаты по-прежнему расходует на военные цели больше всех других стран мира: в 2019 году - 732 миллиарда долларов, это 38% общемировых трат на оборону. Рост расходов Пентагона по сравнению с 2018 годом составил 5,3%. В абсолютных цифрах этот прирост больше всего военного бюджета Германии, заметил один из авторов доклада SIPRI Питер Веземан.