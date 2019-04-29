Названы страны с наибольшими военными расходами: Россия из пятерки лидеров выпала

Отмечается, что Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран по тратам на оборону. В 2018 году Москва снизила военные расходы на 3,5 процента.

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 миллиардов долларов соответственно). Также в пятерку вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.

В ноябре 2018 года армию России назвали сильнейшей в Европе. По оценке Business Insider, при оборонном бюджете в 47 миллиардов долларов российские войска насчитывают более 3,5 миллиона военных, а на вооружении состоят более 20 тысяч танков, почти 4 тысячи самолетов и более 350 кораблей.