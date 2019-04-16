Названы сроки восстановления Нотр-Дама

Он пообещал, что Нотр-Дам будет отстроен ”еще более красивым”. Макрон добавил, что страна будет мобилизована для достижения этой цели.

Эксперты ранее высказали более пессимистические предположения. По разным оценкам, на восстановление Нотр-Дам де Пари могут уйти от пяти лет до десятилетий.

Президент России Владимир Путин предложил Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора. Он отметил, что Нотр-Дам является историческим символом Франции и бесценным сокровищем мировой культуры.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад.