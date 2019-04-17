Названа вероятная причина пожара в Нотр-Даме

Работающие на месте пожара в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари криминалисты в настоящий момент считают, что причиной возгорания могла стать ”проблема с электрикой”. Об этом пишет Le Parisien.
В издании не уточнили, какая именно проблема могла привести к возгоранию.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам восстановят в течение пяти лет.
До этого сообщалось, что в результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.