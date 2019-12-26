Названа точная дата обмена "всех на всех" пленных между Киевом и Донбассом

Ранее сообщалось, что около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать ДНР и ЛНР, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. В связи с этим решено проверить, является ли отказ добровольным. Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш. Он приступит к проверке 27 декабря, сказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что украинской стороне передадут 72 человека. А РБК сообщал, что украинская сторона готова передать 250 человек в обмен на 100 своих.

В последний раз стороны передавали друг другу задержанных и осужденных лиц в декабре 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 246 человек и получил назад 74. Причем по документам пророссийским непризнанным республикам передали 306 пленных, но 40 из них освободились раньше, а еще 20 отказались от обмена. Это был самый масштабный обмен с начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году.