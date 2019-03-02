Названа причина смерти Жореса Алферова

Гордостью нашей страны и нации назвал Жореса Алферова лидер фракции КПРФ в российской Госдуме Геннадий Зюганов. Ученый, депутат Госдумы семи созывов, был членом фракции КПРФ, и этим фактом, по словам Зюганова, очень гордились в партии.

Не так давно Жорес Алферов перенес тяжелый гипертонический криз, напомнил Зюганов. "После этого он восстановился, мы были у него, порадовались, что все обошлось, и даже вместе подготовили ряд важных документов, связанных с необходимостью дальнейшего развития отечественной науки", — рассказал лидер КПРФ "Интерфаксу", добавив, что ученый до последнего дня трудился с полной отдачей.

Не только великим ученым, но и великим человеком назвал Жореса Алферова первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников. "В этом году исполнилось бы 20 лет, как он пришел в нашу фракцию", — отметил вице-спикер, добавив, что все эти годы Алферов всегда и во всем помогал КПРФ.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал потерю невосполнимой. По его словам, в последний раз он разговаривал с Алферовым в январе этого года — обсуждали мечту Нобелевского лауреата о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук.