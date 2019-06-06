Названа причина древней смертоносной эпидемии

Исследователи проанализировали останки умерших из-за заболевания во время пандемии и похороненных в Германии, Франции и Испании. Они также изучили скелеты людей, похороненных в тот же период в Великобритании, чтобы определить, затронула ли болезнь Британские острова. Специалисты смогли реконструировать геном чумной палочки, выделив ДНК микроорганизма из костей в восьми случаях из 21.

Оказалось, что пандемия действительно достигла Великобритании. Также было выявлено необычно большое количество разновидностей чумной палочки. Всего специалисты нашли восемь штаммов, которые были тесно связаны друг с другом. Однако до сих пор не известно, какой именно штамм стал причиной пандемии, хотя считается, что он изначально возник в Центральной Азии задолго до начала Юстиниановой чумы.