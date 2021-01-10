Названа предполагаемая причина крушения пассажирского самолета в Индонезии

По его словам, в момент взлета в радиусе 15 километров была видна облачность, наблюдались сильные осадки и гроза. Все самолеты, пролетавшие этот район, должны были испытывать турбулентность. Видимость же в тот момент составляла около двух километров, что не мешало взлету и посадке.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шести детей. По другим сведениям, на самолете летели 62 человека, в том числе десять детей и шесть членов экипажа.