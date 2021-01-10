Названа предполагаемая причина крушения пассажирского самолета в Индонезии
Разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Это могло стать причиной крушения самолета, предполагает специалист Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, пишет ТАСС.
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Ушаков о том, почему латвийцы не верят в вакцину от COVID-19
Комаровский назвал места стопроцентного заражения коронавирусом
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии