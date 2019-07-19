Назван возможный мотив совершившего поджог студии аниме в Японии

О каком именно произведении идет речь, не уточняется.
Студию Kyoto Animation Co. подожгли утром 18 июля. Как сообщали очевидцы, мужчина вошел в здание и с криком ”Умри!” выплеснул на пол легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.
По последним данным, в результате пожара, который быстро распространился по зданию, погибли 33 человека. Многих из них нашли на втором этаже студии. По словам сотрудников пожарной охраны, в здании на момент происшествия были 70 человек, большинство из них успели выбежать на улицу.
Подозреваемого задержали на месте происшествия. Он получил ожоги лица и груди. По данным полиции, поджог устроил 41-летний житель города Сайтама.
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