Назван возможный мотив совершившего поджог студии аниме в Японии

О каком именно произведении идет речь, не уточняется.

Студию Kyoto Animation Co. подожгли утром 18 июля. Как сообщали очевидцы, мужчина вошел в здание и с криком ”Умри!” выплеснул на пол легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.

По последним данным, в результате пожара, который быстро распространился по зданию, погибли 33 человека. Многих из них нашли на втором этаже студии. По словам сотрудников пожарной охраны, в здании на момент происшествия были 70 человек, большинство из них успели выбежать на улицу.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Он получил ожоги лица и груди. По данным полиции, поджог устроил 41-летний житель города Сайтама.