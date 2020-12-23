Назван срок длительности иммунитета после COVID-19

В ходе научной работы исследователи установили, что после заражения коронавирус SARS-CoV-2 генерирует долговременную память В-клеток сроком до восьми месяцев. Это может защитить организм от осложнений при повторном заражении.

”Специфичные для SARS-CoV-2 антитела и В-клеточный ответ были исследованы у 25 пациентов с подтвержденным COVID-19 с образцами, полученными между 4 и 242 днями после появления симптомов”, — добавили ученые.

У добровольцев взяли 36 образцов крови. Как оказалось, количество антител начало снижаться через 20 дней после заражения, но В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов SARS-CoV-2 — шиповидный белок и нуклеокапсид, обнаруживали все эти месяцы.

Исследование проводила группа специалистов под руководством профессора кафедры иммунологии и патологии Университета Монаша (Мельбурн) Менно ван Зельма.

В июле китайские ученые предупредили, что многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета.

У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.