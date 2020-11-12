Назван срок действия вакцины от коронавируса концерна BioNTech-Pfizer

”Я ожидаю, что вакцина сможет защитить нас по крайней мере в течение одного года”, — заявил Шахин.

По его словам, человек, привитый вакциной, сможет вакцинироваться еще раз спустя год. Иммунитет к инфекции сохранится в течении всего этого времени.

Вакцина, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с фармацевтическими Pfizer и Fosun Pharma, использует в разработке вирусную РНК. Результаты опубликованных исследований говорят о ее безопасности и способности в больших количествах генерировать антитела к инфекции.

Позже Еврокомиссия утвердила контракт с немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса. Препарат будет производиться на территории Европы.