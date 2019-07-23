Назван новый министр обороны США

Пост главы Пентагона займет Марк Эспер.

Отмечается, что его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.

Уточняется, что Эспер будет приведен к присяге как новый министр обороны США в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне сочли доктрину России вызовом концепции ядерного сдерживания США.