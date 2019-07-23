Назван новый министр обороны США

Сенат Конгресса США утвердил на должность министра обороны США нового кандидата. Об этом сообщает ТАСС.
Пост главы Пентагона займет Марк Эспер.
Отмечается, что его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.
Уточняется, что Эспер будет приведен к присяге как новый министр обороны США в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне сочли доктрину России вызовом концепции ядерного сдерживания США.
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