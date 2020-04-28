Назван ключевой фигурант дела о крушении MH17

Расследовательские проекты The Insider и Bellingcat идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом ”боинге” малайзийских авиалиний в июле 2014 года, пишет "Медуза".
По версии изданий, фигурирующий в перехваченных накануне крушения телефонных переговорах ”Владимир Иванович” — это заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.
”Русская служба Би-би-си” пришла к аналогичному выводу, проведя собственное расследование независимо от The Insider и Bellingcat.
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