28.04.2020, 14:33

Назван ключевой фигурант дела о крушении MH17

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Назван ключевой фигурант дела о крушении MH17
Foto: bryanskobl.ru

Расследовательские проекты The Insider и Bellingcat идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом ”боинге” малайзийских авиалиний в июле 2014 года, пишет "Медуза".

По версии изданий, фигурирующий в перехваченных накануне крушения телефонных переговорах ”Владимир Иванович” — это заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.

”Русская служба Би-би-си” пришла к аналогичному выводу, проведя собственное расследование независимо от The Insider и Bellingcat.

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