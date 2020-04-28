Назван ключевой фигурант дела о крушении MH17

По версии изданий, фигурирующий в перехваченных накануне крушения телефонных переговорах ”Владимир Иванович” — это заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.

”Русская служба Би-би-си” пришла к аналогичному выводу, проведя собственное расследование независимо от The Insider и Bellingcat.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.