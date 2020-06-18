Назарбаев заразился коронавирусом
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции. В июне коронавирусом в стране заразились сразу три представителя власти, включая главу Минздрава.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции. В июне коронавирусом в стране заразились сразу три представителя власти, включая главу Минздрава.
Тест на коронавирусную инфекцию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат. Об этом сообщается на его официальном сайте.
”Повода для беспокойства нет”, — говорится в заявлении. Назарбаев находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
В начале июня положительный тест на коронавирус выявили у Берика Уали, пресс-секретаря нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева. О своем заражении коронавирусом 14 июня сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Через три дня после этого стало известно, что COVID-19 обнаружили и у председателя мажилиса (нижней палаты парламента) Нурлана Нигматулина.
Накануне стало известно, что коронавирусом заразился президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Инфекцию также обнаружили у его жены и двух помощников.
На этой неделе с пневмонией госпитализировали супругу украинского президента Владимира Зеленского. До этого ее тест на коронавирус показал положительный результат. Тестирование также прошел сам Зеленский и их дети, у всех оказались отрицательные результаты. Елену Зеленскую изолировали от родственников, она сообщала, что хорошо себя чувствует. При госпитализации Зеленской в больницу украинские власти сообщали, что жена президента в стабильном состоянии, ей не нужно подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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