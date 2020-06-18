Назарбаев заразился коронавирусом

Тест на коронавирусную инфекцию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат. Об этом сообщается на его официальном сайте.

”Повода для беспокойства нет”, — говорится в заявлении. Назарбаев находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

В начале июня положительный тест на коронавирус выявили у Берика Уали, пресс-секретаря нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева. О своем заражении коронавирусом 14 июня сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Через три дня после этого стало известно, что COVID-19 обнаружили и у председателя мажилиса (нижней палаты парламента) Нурлана Нигматулина.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Инфекцию также обнаружили у его жены и двух помощников.

На этой неделе с пневмонией госпитализировали супругу украинского президента Владимира Зеленского. До этого ее тест на коронавирус показал положительный результат. Тестирование также прошел сам Зеленский и их дети, у всех оказались отрицательные результаты. Елену Зеленскую изолировали от родственников, она сообщала, что хорошо себя чувствует. При госпитализации Зеленской в больницу украинские власти сообщали, что жена президента в стабильном состоянии, ей не нужно подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!