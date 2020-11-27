Навальный призвал ЕC ввести санкции против российских олигархов, в том числе Усманова и Абрамовича

”Пока что мы не видим попыток бороться с ними. Когда [Алишер] Усманов, [Роман] Абрамович в России будут знать, что их вышвырнули из Европы, это будет праздник на улицах российских городов”, — полагает Навальный.

Так он ответил на вопрос, можно ли каким-то образом убедить жителей России, что санкции, которые вводит ЕС, направлены не против граждан РФ.

Навальный с конца августа 2020 года находится в Берлине, где его лечили после отравления. В Европарламенте российский политик выступал по видеосвязи.

Кроме Навального комитет по международным делам пригласил выступить Илью Яшина, Владимира Милова и Владимира Кара-Мурзу. Как сообщает пресс-служба комитета, гости и депутаты ”обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в России в преддверии парламентских выборов” в 2021 году.