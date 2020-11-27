27.11.2020, 18:30

Навальный призвал ЕC ввести санкции против российских олигархов, в том числе Усманова и Абрамовича


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Навальный призвал ЕC ввести санкции против российских олигархов, в том числе Усманова и Абрамовича
EPA - Scanpix

Политик Алексей Навальный призвал Евросоюз ввести персональные санкции против российских миллиардеров. Об этом он сказал, выступая на заседании комитета по международным делам Европарламента, пишет Медуза.

”Пока что мы не видим попыток бороться с ними. Когда [Алишер] Усманов, [Роман] Абрамович в России будут знать, что их вышвырнули из Европы, это будет праздник на улицах российских городов”, — полагает Навальный.

Так он ответил на вопрос, можно ли каким-то образом убедить жителей России, что санкции, которые вводит ЕС, направлены не против граждан РФ.

Навальный с конца августа 2020 года находится в Берлине, где его лечили после отравления. В Европарламенте российский политик выступал по видеосвязи.

Кроме Навального комитет по международным делам пригласил выступить Илью Яшина, Владимира Милова и Владимира Кара-Мурзу. Как сообщает пресс-служба комитета, гости и депутаты ”обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в России в преддверии парламентских выборов” в 2021 году.

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