23.08.2020, 14:20

Навальный получил в Германии статус "гостя канцлера". В клинике он находится под охраной


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Навальный получил в Германии статус "гостя канцлера". В клинике он находится под охраной
Reuters

Алексей Навальный, перевезенный в немецкую клинику, получил официальный статус ”гостя канцлера” Ангелы Меркель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на немецкий телеканал ZDF.

По информации телеканала, такой статус позволяет обеспечивать круглосуточную охрану Навального силами немецкой полиции. При этом отмечается, что ”речь не идет о политическом сигнале”.

”То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли”, — говорится в сообщении.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, куда Навальный был доставлен спецсамолетом из России, сообщил корреспондент издания "МБХ Медиа" из столицы ФРГ в воскресенье, 23 августа. Возле клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

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Госпитализация Навального

Самолет с Навальным вылетел из Омска утром 22 августа по местному времени после многочасовой задержки, поскольку российские власти настаивали на соблюдении летчиками норматива об отдыхе. Решение перевезти Навального в ФРГ было принято после консилиума с немецкими врачами, специально прилетевшими из Германии, чтобы забрать политика на лечение. Днем ранее российские врачи объявили Навального нетранспортабельным.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

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