Навальный получил в Германии статус "гостя канцлера". В клинике он находится под охраной

По информации телеканала, такой статус позволяет обеспечивать круглосуточную охрану Навального силами немецкой полиции. При этом отмечается, что ”речь не идет о политическом сигнале”.

”То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли”, — говорится в сообщении.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, куда Навальный был доставлен спецсамолетом из России, сообщил корреспондент издания "МБХ Медиа" из столицы ФРГ в воскресенье, 23 августа. Возле клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Госпитализация Навального

Самолет с Навальным вылетел из Омска утром 22 августа по местному времени после многочасовой задержки, поскольку российские власти настаивали на соблюдении летчиками норматива об отдыхе. Решение перевезти Навального в ФРГ было принято после консилиума с немецкими врачами, специально прилетевшими из Германии, чтобы забрать политика на лечение. Днем ранее российские врачи объявили Навального нетранспортабельным.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.