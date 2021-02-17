Навальный наносит удар Путину в Дюссельдорфе

Если бы не пандемия, то в этот понедельник, 15 февраля, в Кельне, Дюссельдорфе, Майнце и многих других немецких городах состоялись бы главные шествия карнавального сезона, но весь сезон еще раньше отменили из-за коронавирусной пандемии. Однако в Дюссельдорфе решили не отказываться от важной традиционной составляющей городского карнавального шествия в так называемый "бешеный понедельник" — знаменитых сатирических повозок на разные немецкие и мировые политические и общественные темы.

В частности, одна из таких повозок была посвящена Алексею Навальному и Владимиру Путину. При этом оппозиционный российский политик (он же — берлинский пациент, пассажир, фигурант и т.д.) на немецком карнавале, так сказать, был замечен впервые. Путин же не раз бывал его "героем".

Повозки в Дюссельдорфе изготовили и провезли по городу, в котором вместо бурного народного праздника был на сей раз обычный рабочий день — насколько обычным он может быть во время локдауна.

#Helau, Düsseldorf! Jacques Tilly hat sich diesmal unter anderem Putin vorgenommen. pic.twitter.com/2M1HQORxw0 — Nicole Lange (@Nicsnutz) February 15, 2021

Отметим, что президенты, канцлеры и премьер-министры — традиционные персонажи рейнского карнавала. Наши фотогалереи предыдущих лет можно посмотреть по ссылкам в конце страницы, но сначала — еще несколько актуальных снимков. Проигравший выборы в США Дональд Трамп в этом году, вероятно, попал в поле зрения карнавальной сатиры в Германии в последний раз, как и Ангела Меркель, которая после предстоящих осенних выборов в бундестаг намерена покинуть свой пост главы немецкого правительства.

Кукольное шествие в Кельне. Фотографии

В Кельне провели кукольное шествие — тоже с сатирическими мини-повозками. В телевизионной трансляции было задействовано около 180 кукол, изображавших участников процессии из главных карнавальных гвардий и обществ, зрителей, комментаторов, лошадей и даже козла — талисмана футбольного клуба бундеслиги "Кельн".

Обычно настоящая праздничная процессия в Кельне — самая большая в Германии. Она растягивается на семь километров, но сейчас оказалось достаточно 32-х… просто метров. В следующем году все надеются вернуться в нормальный формат.