НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет

Отвечая на вопрос корреспондента DW, Йенс Столтенберг заявил, что 9М729 и другие российские ракеты, включая систему "Авангард", — это часть схемы поведения России в последние несколько лет. Речь идет о "крупных инвестициях в новые современные" системы вооружения — как ядерные, так и обычные. "НАТО уже начала реагировать на это. Мы увеличили готовность наших сил, инвестируем в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону", — отметил Столтенберг. По его словам, впервые в истории НАТО боеготовые войска столь масштабно представлены в восточной части альянса.

Лучшим ответом на новые российские ракеты генсек Североатлантического альянса назвал эффективный контроль над вооружениями. По его словам, это позволит избежать новой большой гонки вооружений. "Она будет опасной и дорогой", — предупредил Столтенберг. "Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия. У нас нет намерения разворачивать новые ядерные системы вооружения наземного базирования в Европе", — пообещал он.

Россия признает наличие у нее ракеты 9М927, но утверждает, что она не нарушает положений ДРСМД, подписанного в 1987 году между СССР и США и ликвидировавшего целый класс ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. В конце 2019 года в РФ заявили о принятии на вооружение гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". Гиперзвуковое оружие позволяет обходить системы противоракетной обороны.