11.02.2020, 19:35

НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет

 (2)
EST
Tapal NATO lahingugrupi koosseisus teeninud Belgia maaväe kompanii andis oma volitused üle Prantsuse armee üksusele
Tapal NATO lahingugrupi koosseisus teeninud Belgia maaväe kompanii andis oma volitused üle Prantsuse armee üksuseleFoto: Ardi Hallismaa, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Страны НАТО уже вкладывают средства в разработку систем обороны против новых российских ракет, включая 9М729 и гиперзвуковой "Авангард", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет DW.

НАТО уже начала реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем. Об этом заявил во вторник, 11 февраля, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг во вторник, 11 февраля, перед заседанием министров обороны альянса, которое состоится в Брюсселе 12-13 февраля, сообщает корреспондент DW.

"Мы рассмотрим реакцию НАТО на вызов, который представляют собой новые ракетные системы России", — заявил Столтенберг, напомнив, что разработка и принятие на вооружение Москвой ракеты 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8) стали причиной прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "SSC-8 — лишь один из вызовов, стоящих перед нами. Потому мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем — как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке", — уточнил генсек НАТО.

Читайте также:

Инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону

Отвечая на вопрос корреспондента DW, Йенс Столтенберг заявил, что 9М729 и другие российские ракеты, включая систему "Авангард", — это часть схемы поведения России в последние несколько лет. Речь идет о "крупных инвестициях в новые современные" системы вооружения — как ядерные, так и обычные. "НАТО уже начала реагировать на это. Мы увеличили готовность наших сил, инвестируем в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону", — отметил Столтенберг. По его словам, впервые в истории НАТО боеготовые войска столь масштабно представлены в восточной части альянса.

Лучшим ответом на новые российские ракеты генсек Североатлантического альянса назвал эффективный контроль над вооружениями. По его словам, это позволит избежать новой большой гонки вооружений. "Она будет опасной и дорогой", — предупредил Столтенберг. "Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия. У нас нет намерения разворачивать новые ядерные системы вооружения наземного базирования в Европе", — пообещал он.

Россия признает наличие у нее ракеты 9М927, но утверждает, что она не нарушает положений ДРСМД, подписанного в 1987 году между СССР и США и ликвидировавшего целый класс ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. В конце 2019 года в РФ заявили о принятии на вооружение гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". Гиперзвуковое оружие позволяет обходить системы противоракетной обороны.

Читайте также: