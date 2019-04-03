НАТО поддержит проход украинских судов через Керченский пролив

По словам Хатчисон, главы МИД государств-членов НАТО, вероятно, одобрят пакет мер в рамках двухдневного совещания, которое начнется 3 апреля в Вашингтоне. "Речь идет о пакете, который укрепляет разведку, воздушную разведку и увеличивает число направляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", — пояснила она.

Одновременно Кэй Бэйли Хатчисон осудила арест украинских моряков властями России. "Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать российскую агрессию", — напомнила чиновница.

Керченский кризис

25 ноября в ВМС Украины сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.