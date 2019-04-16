НАТО ответила на заявление России о прекращении сотрудничества

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линии. "НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", — сказал российский дипломат в интервью агентству РИА "Новости".

В ответ на это Оана Лунгеску указала, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.

Позиция НАТО

Представитель альянса напомнила, чтона саммите в Брюсселе в июле 2018 года члены НАТО исключили возможность возвращения к "бизнесу как обычно" до тех пор, пока в поведении России не произойдет "явных, конструктивных изменений, которые продемонстрируют соблюдение Москвой международного права и ее международных обязательств".