НАТО обеспокоена поставкой российских комплексов С-400 в Турцию
В альянсе указали, что С-400 несовместима с системой ПВО стран НАТО. Совместимость ПВО имеет ключевое значение для осуществления миссий и операций альянса, подчеркнули в НАТО.
В альянсе указали, что С-400 несовместима с системой ПВО стран НАТО. Совместимость ПВО имеет ключевое значение для осуществления миссий и операций альянса, подчеркнули в НАТО.
Североатлантический альянс выразил обеспокоенность в связи с поставкой первых компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в страну НАТО Турцию. "Мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции о закупке С-400", — заявил представитель НАТО в интервью агентству AFP в пятницу, 12 июля.
НАТО многократно предупреждала Турцию, что российские С-400 несовместимы с системой ПВО стран альянса. Германия также не раз предостерегала Анкару от закупки российских ЗРК. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вопреки всем предостережениям союзников и угрозам санкций со стороны США, решил не отказываться от сделки с Москвой.
Представитель НАТО подчеркнул, что совместимость вооруженных сил альянса имеет ключевое значение для выполнения совместных операций и миссий. Он призвал Турцию вместе с партнерами по НАТО участвовать в создании общей системы противовоздушной обороны.
Министерство обороны России в пятницу сообщило, что поставка остальных компонентов С-400 будет осуществлена в строгом соответствии с условиями контракта до конца текущего года. Турция закупила у Москвы четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов.
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