НАТО обещала не признавать российской аннексии Крыма

Совет НАТО решительно осудил российскую аннексию Крыма, подчеркнув, что он не признает и никогда не признает незаконное присоединение этого украинского региона к России. "Нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и крупным вызовом для евроатлантической безопасности", — говорится в заявлении Совета, обнародованном в понедельник, 18 марта, по случаю 5 годовщины российской аннексии Крыма.

Альянс выразил глубокую обеспокоенность нарушением прав человека и другими нарушениями, совершаемыми российскими де-факто властями в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и "членов других местных групп". В заявлении поясняется, что речь идет о внесудебных казнях, похищениях людей, произвольных задержаниях, арестах и пытках. В заявлении отмечается, что меджлис крымских татар, вопреки постановлению Международного суда ООН, по-прежнему подвергается преследованиям и находится под запретом.

Прекратить нарушения прав человека



НАТО призвала Россию "незамедлительно прекратить все нарушения в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников и обеспечить доступ в Крым для международных мониторинговых организаций".

Альянс потребовал от России прекратить "любые попытки легитимировать или нормализовать незаконную аннексию Крыма, включая автоматическое навязывание российского гражданства, переселение людей, призыв в вооруженные силы РФ и незаконное проведение российских предвыборных мероприятий".