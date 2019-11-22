НАТО: каким альянс видит Берлин? Интервью министра внутренних дел Германии

Министр иностранных дел заявил ― несмотря на то, что Германия не достигла двухпроцентного уровня, начиная с 2014 года (в том году Россия оккупировала Крым. — Прим. авт.) ее вклад в обеспечение безопасности НАТО и Европы существенно увеличился.

Как вы оцениваете роль НАТО в сложившейся международной системе? Насколько она значительна?

НАТО ― самый успешный оборонный альянс в истории. В течение 70 лет он гарантирует евроатлантическую безопасность и будет делать это и впредь. После того, как Россия, нарушив нормы международного права, аннексировала Крым, НАТО в кратчайшие сроки переориентировался на новую сферу международной безопасности. Он укрепил свои позиции на востоке, обеспечил готовность участия в операциях, сформировал новую структуру командования и новый подход в сфере кибербезопасности.

На самом деле, в последние месяцы мы сталкиваемся с новыми вызовами, и современные вызовы в сфере политики безопасности отличаются от тех, что были десять лет назад. Теперь наша общая задача ― радеть об интеграции НАТО и продолжать дальнейшее стратегическое развитие альянса.

Как турецкое вторжение на север Сирии изменило настроение в НАТО?

Конечно, ситуация на севере Сирии ― тема, над которой мы интенсивно работаем. Поэтому хорошо, что теперь мы встретимся с министрами внутренних дел стран НАТО. Всегда лучше поговорить друг с другом, а не друг про друга. Несмотря на то, что наши с Анкарой взгляды различаются, мы все хотим, чтобы Турция ― важный партнер НАТО, не отдалялась от Европы.

Оказывают ли остальные страны-участницы НАТО давление на Германию, чтобы та довела свои оборонные расходы до 2%? Как Германия может достигнуть такого уровня расходов?

Германия выполняет свои обязательства перед НАТО. Мы пообещали, что прекратим снижать оборонные расходы и увеличим инвестиции, и мы свое слово держим. С 2014 года мы, согласно критериям НАТО, увеличили свои оборонные расходы на 45%.