НАТО готовится к расторжению договора о РСМД

НАТО готовится к окончательному расторжению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году. Вероятность того, что Россия снова будет исполнять обязательства, взятые в рамках ДРСМД, "конечно, снижается", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе в среду, 26 июня, перед встречей глав Минобороны стран альянса.

"Мы должны подготовиться к миру без договора о ликвидации РСМД", — призвал Столтенберг, отметив, что у НАТО есть "большой выбор возможных мер, которые могут быть применены". При этом генсек альянса не пояснил, о чем конкретно идет речь. Наблюдатели отмечают, что страны-члены НАТО могут расширить свое военное присутствие на восточных границах альянса или в Балтийском море, а также усилить защиту стратегически важных объектов системами противоракетной обороны.

США и Россия приостановили выполнение ДРСМД