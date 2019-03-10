Наш герой! Пожилой нарвитянин прогнал молодого разбойника с пистолетом из цветочного магазина в Кингисеппе

Как стало известно 47news, в половине третьего часа ночи 9 марта в кингисеппскую полицию обратились 24-летняя сотрудница цветочного магазина, расположенного на улице Воровского в Кингисеппе. По её словам, десятью минутами ранее в павильон зашёл мужчина с пистолетом в руках и потребовал денег. Но на помощь пришел 62-летний безработный родом, как потом выяснилось, из эстонского города Нарва. Он попытался отобрать пистолет у злоумышленника.

Получив отпор, злоумышленник был вынужден бежать. Кстати, в цветочном на тот момент находился еще один посетитель – 22-летний безработный из деревни Фалилеево. По данным 47news, оказавший сопротивление грабителю отделался ушибом головы и расцарапанным ухом.

Разбойника ищут. На вид ему лет двадцать. Был одет в куртку, джинсы, кроссовки и кепку - все черного цвета. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).