Население Литвы выросло впервые за 28 лет

По предварительным данным, на 1 января этого года в Литве проживали 2 млн 794,3 тысяч человек — на 145 человек больше, чем годом ранее.

Рост населения обусловлен миграцией — в 2019 году в Литву прибыли на 10,8 тыс. человек больше, чем уехали. Более половины мигрантов — это вернувшиеся в страну граждане Литвы.

В 2018 году население Литвы сократилось на 14,9 тысяч.