Напряженные отношения с Россией приведут к появлению в Швеции нового налога
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной. Об этом сообщает Bloomberg.
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что увеличение налога необходимо для финансирования высоких расходов на оборону, связанных с необходимостью противостояния России в Балтийском море. Его с 2022 года будут платить банки, что позволит казне получить дополнительно $508 млн в год.
«Банки создают риски для экономики, поэтому мне кажется логичным, что они будут вкладывать в нее больше», — сказала глава минфина Магдалена Андерсон.
Уточняется, что страна намерена повысить оборонные расходы с 1% в настоящее время до 1,5% ВВП к 2025 году.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Хавбек «Краснодара» Кабелла успешно прооперирован после травмы
Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд
Реальный возраст доктора Мясникова поразил пользователей Сети
Колония летнего режима: дети со всей России стали рабами в Анапе