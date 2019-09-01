01.09.2019, 13:25

Напряженные отношения с Россией приведут к появлению в Швеции нового налога


Gazeta.ru
EST
Rootsi lipp
Rootsi lippFoto: Eero Vabamägi

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что увеличение налога необходимо для финансирования высоких расходов на оборону, связанных с необходимостью противостояния России в Балтийском море. Его с 2022 года будут платить банки, что позволит казне получить дополнительно $508 млн в год.

«Банки создают риски для экономики, поэтому мне кажется логичным, что они будут вкладывать в нее больше», — сказала глава минфина Магдалена Андерсон.

Уточняется, что страна намерена повысить оборонные расходы с 1% в настоящее время до 1,5% ВВП к 2025 году.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: