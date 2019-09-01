Напряженные отношения с Россией приведут к появлению в Швеции нового налога

Отмечается, что увеличение налога необходимо для финансирования высоких расходов на оборону, связанных с необходимостью противостояния России в Балтийском море. Его с 2022 года будут платить банки, что позволит казне получить дополнительно $508 млн в год.

«Банки создают риски для экономики, поэтому мне кажется логичным, что они будут вкладывать в нее больше», — сказала глава минфина Магдалена Андерсон.

Уточняется, что страна намерена повысить оборонные расходы с 1% в настоящее время до 1,5% ВВП к 2025 году.