Напавший на людей в Куопио был отличником и интровертом - тихим и незаметным

Молодой человек, напавший на школу в Куопио, был отличником, но тихим и замкнутым человеком. Служба новостей Yle получила сведения от десяти знакомых и бывших одноклассников мужчины.

В школьные годы мужчина учился в местечке Сиилинярви, в 20 километрах от Куопио. Он успешно сдал в гимназии выпускные экзамены в 2014 году. По экзаменам финского и английского языков он получил высшую оценку, и ему вручили стипендию.

Один из одноклассников мужчины рассказывает, что во время гимназии он был полностью «невидим».

"Я бы тогда не мог поверить, что он способен на что-то подобное. Он был спокойным и умным", - рассказывает одноклассник.

Другие вспоминают, что молодой человек был тихим.

Родители нападавшего работали в сфере здравоохранения. Родители были в разводе, и подозреваемый со своим братом жили у матери.

Один из знакомых семьи рассказывает, что подозреваемый, когда учился в старших классах, всегда был один во время перемен.

Молодой человек в 2014 году поступил на англоязычную линию университета прикладных наук Savonia по специальности «Международный бизнес».