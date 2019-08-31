Нападение с ножом и шампуром во Франции: один человек убит, девять ранены

Там уточнили, что погибшему было 19 лет. Из девяти пострадавших трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Нападение произошло в 16:30 (17:30 мск) в районе станции метро "Лоран Боннве" в Вильюрбане, входящем в мегополис Большой Лион. Один из нападавших был вооружен ножом, второй — длинным стальным шампуром для мяса.

Причины их нападения неизвестны. Один из нападающих был задержан, полиция допрашивает его. Второго активно разыскивают. Вокруг станции метро создана закрытая зона.

По данным телеканала BFM, указаний на то, что близ Лиона имел место теракт, нет. Ранее телеканал сообщал о шести пострадавших.