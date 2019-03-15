Нападение на мечети в Новой Зеландии квалифицировано как теракт, число погибших достигло 49

Вооруженное нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч квалифицировано как теракт, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. "Ясно, что это можно назвать только террористической атакой", — указала она в пятницу, 15 марта, добавив, что этот день стал "одним из самых темных" в истории Новой Зеландии.

По всей видимости, теракт был "хорошо подготовлен", отметила далее новозеландский премьер. Она призвала жителей страны, в особенности мусульман, оставаться в домах. "Никто в стране ни при каких обстоятельствах не должен сейчас идти в мечеть", — предупредила Ардерн.

По обновленным официальным данным, в результате теракта погибли 49 человек. 41 из них убиты в мечети Масджид-аль-Нур в центре Крайстчёрча, еще семь — в мечети на авеню Линвуд, причем три из них застрелены вне здания. Еще одна жертва скончалась в больнице. Ранения получили 48 человек. Обе мечети находятся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Пока не ясно, совершил ли нападения один и тот же человек.

Премьер Австралии также заявил о теракте

Терактом произошедшее назвал и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон."Мы самым решительным образом осуждаем эту атаку, которую совершил правый экстремист и террорист", — заявил он, отметив, что нападавший — уроженец и гражданин Австралии.