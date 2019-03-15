Нападение на мечети в Новой Зеландии квалифицировано как теракт, число погибших достигло 49

По сообщениям СМИ, террорист транслировал нападение в прямом эфире в соцсети Facebook. Полиция сообщила, что работает над тем, чтобы предотвратить распространение ролика в Сети, и призвала пользователей интернета не просматривать и не распространять предполагаемые видео нападения в Крайстчёрче.
Очевидцы заявляют, что террорист расстреливал жертв с близкого расстояния. Среди погибших есть женщины и дети.
После нападения были задержаны четыре подозреваемых — три мужчины и одна женщина. Один из подозреваемых мужчин, являющийся, по предварительным данным, австралийцем, опубликовал видео нападения в интернете. Обвинение в массовом убийстве предъявлено одному мужчине, 16 марта он предстанет перед судом в Крайстчёрче.
"Мы обращаемся к мечетям по всей стране с просьбой закрыть свои двери и порекомендовать людям воздержаться от их посещения до тех пор, пока полиция не даст дальнейшие указания", — подчеркнул Буш. Помимо мечетей, на протяжении многих часов были закрыты школы и другие общественные здания.
Точный ход теракта пока неизвестен
Спустя несколько часов после теракта его точный ход еще не выяснен. Вооруженное нападение на две мечети было совершено во время пятничной молитвы. По сообщениям очевидцев, во время стрельбы в мечети в центре города Крайстчёрч находилось около 200 человек. Позднее полиция сообщила, что после стрельбы в мечетях военные обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, "обнаруженных в транспортных средствах".
По данным новозеландских СМИ, ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии, который якобы прибыл в Новую Зеландию для совершения этого нападения, а перед этим написал 74-страничный антииммигрантский манифест.
В почти 5-миллионной Новой Зеландии проживают около 50 тысяч мусульман.