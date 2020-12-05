Найденная во рту Тесака записка вызвала сомнения в версии о его суициде

«Он переживал за свою судьбу. Видимо, он предполагал, что такое могут с ним совершить, и сообщал, что он не собирается кончать жизнь самоубийством», — сказал юрист в беседе с журналистами.

По его словам, в российских колониях принимается недостаточно мер для обеспечения безопасности заключенных. В частности, запись с камеры видеонаблюдения, которая не зафиксировала, как к Тесаку заходили посторонние, могла быть склеена.

Краснов полагает, что сотрудникам следствия и прокуратуры необходимо провести судебно-психологическую посмертную экспертизу, чтобы установить психиатрический статус Тесака, так как пока ситуация указывает на то, что в его адрес поступали угрозы.

Ранее сообщалось, что на кровати Тесака была обнаружена сделанная кровью запись: «Тут умер Тесак», а во рту Марцинкевича при исследовании трупа эксперты нашли записку, завернутую в полимерный материал. Из ее содержания следует, что убийства, в которых Тесак якобы признался в беседе со следователем, он не совершал, а себя и иных лиц, указанных в показаниях, оговорил.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник.

В тот же день родители Тесака потребовали возбудить дело об убийстве сына. Соответствующее обращение представитель интересов семьи адвокат Алексей Михальчик направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В заявлении отмечалось, что Марцинкевич рассказывал своему адвокату о пытках, которым его подвергали в СИЗО.

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