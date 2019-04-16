Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи

Соответствующее решение было принято судом в ночь на вторник.

Надежда Савченко подозревается правоохранительными органами в совершении уголовных преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины. Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ в Донбассе с арсеналом оружия, которое вез на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому дело Савченко-Рубана должно было рассматриваться в Соломенском райсуде Киева.

26 марта коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны защиты Савченко и Рубана об отводе коллегии, после чего дело передали в Киевский апелляционный суд для определения подсудности дела в другом суде.

29 марта Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд обвинительный акт в деле Савченко — Рубана для определения подсудности. Но 3 апреля Верховный суд вернул в Киевский апелляционный суд обвинительный акт в этом деле.