Над Литвой могли столкнуться три самолета: один из них летел в Таллинн

По данным портала 15min.lt, инцидент произошел предположительно из-за усталости диспетчера полетов, а избежать авиакатастрофы удалось благодаря тому, что сработала система предупреждения самолетов TCAS, после чего самолеты спешно изменили высоту полета и не столкнулись. В пятницу предприятие Oro navigacija сообщило, что во время инцидента в Региональном центре управления полетами (РЦУП) в ночную смену работали четыре сотрудника - начальник смены и три диспетчера полетов. "Распространенная СМИ информация о нетрезвом или заснувшем во время работы сотруднике не соответствует действительности - это зафиксировано во время следствия объективными средствами контроля. Предварительное расследование показывает, что во время инцидента горизонтальное расстояние между самолетами было не менее 5 километров, вертикальное - не менее 200 метров", - говорится в комментарии госпредприятия. Oro navigacija утверждает, что об инциденте информированы все ответственные структуры - Европейское агентство авиационной безопасности, Агентство транспортных компетенций и ответственные лица Министерства юстиции Литвы. Предприятие также утверждает, что в 2017–2018 году не было инцидентов, причиной которых были усталость диспетчеров или их нехватка. Сообщается, что никаких инцидентов вследствие ошибочных действий диспетчеров не было зафиксировано и в первом квартале этого года.

Предприятие также утверждает, что в 2017–2018 году не было инцидентов, причиной которых были усталость диспетчеров или их нехватка. Сообщается, что никаких инцидентов вследствие ошибочных действий диспетчеров не было зафиксировано и в первом квартале этого года.