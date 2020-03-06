Национальный совет по электронным СМИ Латвии: ПБК обязан обеспечивать вещание латвийских новостей

Как отмечает член NEPLP Патрикс Грива, в лицензии ПБК указан минимальный объем новостного контента. Речь идет о 5% от общего потока вещания или 8 часах в неделю. В противном случае совету придется оценить выполнение телеканалом условий лицензии.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш также отметил, что в настоящий момент идет проверка электронных СМИ на выявление истинных владельцев. Такую же процедуру проходит и ПБК. Проверка еще не завершена. Но решение владельцев о прекращении выпуска передач, очевидно, было взвешенным и продуманным.

Аболиньш также пояснил: телеканалы, которые не выполняют условия лицензии, могут быть наказаны, а в некоторых случаях даже закрыты.

Как уже сообщал портал Delfi, ПБК с 20 марта прекращает выпуск "Новостей Эстонии", "Латвийского времени" и других местных передач, обосновав это решение "непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на предприятие Baltic Media Alliance (BMA)".

Руководитель отдела маркетинга и пресс-секретарь предприятия Синдия Фриденберга подчеркнула, что причиной решения стало давление, которое оказывают на третий по величине коммерческий канал в Латвии.

Прекратится и производство авторских передач "За кадром" и "Пять копеек", а также "Новостей Эстонии".