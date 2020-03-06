06.03.2020, 12:30

Национальный совет по электронным СМИ Латвии: ПБК обязан обеспечивать вещание латвийских новостей

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Pressikonverents
PressikonverentsFoto: Andres Putting

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) напоминает "Первому Балтийскому каналу" (ПБК) об условиях выданной лицензии на вещание, настаивая на том, что телеканал обязан обеспечивать латвийские новости. С таким заявлением совет выступил после публичного заявления о прекращении выпуска "Латвийского времени" и других местных передач.

Как отмечает член NEPLP Патрикс Грива, в лицензии ПБК указан минимальный объем новостного контента. Речь идет о 5% от общего потока вещания или 8 часах в неделю. В противном случае совету придется оценить выполнение телеканалом условий лицензии.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш также отметил, что в настоящий момент идет проверка электронных СМИ на выявление истинных владельцев. Такую же процедуру проходит и ПБК. Проверка еще не завершена. Но решение владельцев о прекращении выпуска передач, очевидно, было взвешенным и продуманным.

Аболиньш также пояснил: телеканалы, которые не выполняют условия лицензии, могут быть наказаны, а в некоторых случаях даже закрыты.

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Как уже сообщал портал Delfi, ПБК с 20 марта прекращает выпуск "Новостей Эстонии", "Латвийского времени" и других местных передач, обосновав это решение "непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на предприятие Baltic Media Alliance (BMA)".

Руководитель отдела маркетинга и пресс-секретарь предприятия Синдия Фриденберга подчеркнула, что причиной решения стало давление, которое оказывают на третий по величине коммерческий канал в Латвии.

Прекратится и производство авторских передач "За кадром" и "Пять копеек", а также "Новостей Эстонии".

"ПБК продолжит свою работу, все предстоящие изменения связаны только с подготовкой новостных передач. Это вынужденный шаг. Нам очень больно от того, что внешние условия не позволяют нам обеспечить рабочую обстановку для журналистов. Они вызывают доверие у наших зрителей, они умели пробудить у них интерес к происходящему в государстве, в котором живут наши зрители и их дети. Мы хотим поблагодарить работников нашей службы новостей за их профессионализм, лояльность и за поддержку, которую они оказывали каналу все эти годы", — подчеркнула Фриденберга.

В BMA входят ПБК, несколько рекламных агенств, дистрибьютор телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты "МК-Латвия" и "МК-Эстония".

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