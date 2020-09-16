Националист и автор ютьюб канала ”Оккупай-педофиляй” Тесак найден мертвым в камере СИЗО

”В среду утром в одной из камер СИЗО ГУФСИН Челябинской области обнаружен без признаков жизни осужденный 1984 года рождения. Бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть к жизни не удалось”, — заявили в пресс-службе управления ФСИН. В ведомстве сообщили, что по факту случившегося проводится внутренняя проверка, также доследственную проверку начал СК.

По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Обстоятельства его смерти неясны. ”Коммерсант” сообщает, что он умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. По информации газеты, тело нашли сокамерники. Mash, в свою очередь, пишет, что Марцинкевича обнаружили повешенным (хотя тоже упоминает про бритву) и что в четырехместной камере он был один. При Марцинкевиче нашли предсмертную записку, ее текст опубликовал телеграм-канал ”#ФСИНСЕГОДНЯ”. В записке Марцинкевич обращается к администрации СИЗО, приносит ей извинения ”за доставленные неудобства” и просит передать его жене дневник и книгу ”Протекционизм и коммунизм”, а остальные вещи ”утилизировать”.

Адвокаты и родные Марцинкевича не верят в версию о самоубийстве. По словам адвоката Алексея Михальчика, Тесака пытали, заставляли признаться в убийствах и подписать явку с повинной. ”Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек. И девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов. Я думаю, что это все звенья одной цепи”, — заявил он ”Подъему”.

Марцинкевич отбывал 10-летний срок, к которому его приговорили за целый ряд преступлений, в колонии в Карелии. ”Коммерсант” пишет, что его оправили по этапу в Москву через Красноярск, Новосибирск и Челябинск — зачем был выбран такой маршрут, неясно. Михальчик рассказал ”Коммерсанту”, что в Красноярске Тесак попал в ”пресс-хату”, где его заставили признаться в убийствах и написать явку с повинной. В Москве, по словам адвоката, СК должен был провести доследственную проверку этих данных.