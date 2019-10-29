29.10.2019, 10:36
Начат уголовный процесс в связи с надписью "оккупанты" на Памятнике освободителям Риги
Государственная полиции Латвии начала уголовный процесс по факту произошедшего в субботу акта вандализма в отношении монумента освободителям Риги.
Об этом сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.
"В связи с произошедшим начат уголовный процесс и проводятся следственные действия", — сообщила она.
В субботу стало известно, что вандалы осквернили памятник в Пардаугаве. Неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке.
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