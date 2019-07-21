Начались выборы в Верховную Раду Украины. Жители Эстонии с украинским паспортом голосуют в посольстве

Первыми на выборах смогли проголосовать украинцы, постоянно проживающие в Австралии. Там двери избирательного участка открылись, когда в Таллинне был час ночи.

Украинцы, проживающие в Эстонии, смогут проголосовать в посольстве своего государства, расположенном в Таллинне по адресу Lahe, 6a. Голосование будет продолжаться до 20.00.