21.07.2019, 08:25

Начались выборы в Верховную Раду Украины. Жители Эстонии с украинским паспортом голосуют в посольстве

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rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

21 июля в 8 утра по местному времени открылись избирательные участки для выборов в Верховную Раду Украины.

Первыми на выборах смогли проголосовать украинцы, постоянно проживающие в Австралии. Там двери избирательного участка открылись, когда в Таллинне был час ночи.

Украинцы, проживающие в Эстонии, смогут проголосовать в посольстве своего государства, расположенном в Таллинне по адресу Lahe, 6a. Голосование будет продолжаться до 20.00.

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