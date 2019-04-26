На заводе Роскосмоса рухнула кровля из-за пожара

Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м., после чего у здания произошло обрушение кровли.

Также сообщается, что спасатели присвоили пожару четвертый ранг сложности — высший в Красноярском крае.

В свою очередь в Роскосмосе рассказали, что горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников.

Завод производит баллистические ракеты ”Синева” и новые межконтинентальные баллистические ракеты ”Сармат”.