30.10.2020, 16:51

На западе Турции произошло землетрясение: четыре человека погибли, 152 пострадали

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На западе Турции произошло землетрясение: четыре человека погибли, 152 пострадали
Foto: AFP/Scanpix

По меньшей мере четыре человека погибли, 152 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщило в пятницу правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ранения получили 120 человек.

В ведомстве уточнили, что один из погибших утонул в результате выхода на берег большой морской волны, из-за которого в некоторых областях провинции образовались подтопления.

Губернатор провинции Явуз Селим Кёшгер уточнил, что спасатели вытащили из-под завалов 70 человек. "Не менее 70 человек спасено из под завалов, спасатели продолжают вести работы. Просим всех граждан без острой необходимости не выезжать на улицы на личном автотранспорте, дабы не создавать помехи для спасательных расчетов и прочих служб", — сказал он в эфире телеканала TRT.

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