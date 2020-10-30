На западе Турции произошло землетрясение: 12 человек погибли, 152 пострадали(10)
Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 12 погибших и 419 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.
Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 12 погибших и 419 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.
Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.
30 октября в районах Борнова и Байраклы в Измире произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.
Отмечается, что землетрясение спровоцировало мини-цунами, которое привело к подтоплению Измира.
Толчки почувствовали и в Греции: на острове Самос из-за землетрясения в восточной части Эгейского моря погибли два человека.
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