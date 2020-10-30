На западе Турции произошло землетрясение: 12 человек погибли, 152 пострадали

BREAKING: A #tsunami warning has been issued after an #earthquake with a magnitude of up to 7.0 struck #Turkey's #Aegean coast, north of the Greek island of #Samos. Vision has emerged of what's reportedly tsunami-related flooding in #Seferihisar, south-west of #Izmir #deprem pic.twitter.com/EP9JGDHwkZ — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) October 30, 2020

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

30 октября в районах Борнова и Байраклы в Измире произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Отмечается, что землетрясение спровоцировало мини-цунами, которое привело к подтоплению Измира.

Толчки почувствовали и в Греции: на острове Самос из-за землетрясения в восточной части Эгейского моря погибли два человека.

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